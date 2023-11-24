فيديو - مسيرة في وسط البلد نصرة لأهالي غزة

فيديو - مسيرة في وسط البلد نصرة لأهالي غزة
التاريخ
11/24/2023 7:15:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أردنيون ينظمون مسيرات اليوم الجمعة في مختلف مناطق المملكة وفي وسط البلد، بوقفات تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني والأشقاء في قطاع غزة بعد بدء صباح اليوم الجمعة سريان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني وهتفوا نصرة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
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