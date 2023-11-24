استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في أريحا وطولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد الشاب محمد حناوي (22 عاما)، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.
وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت المخيم وحاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه الشاب حناوي، وأصابته بالرصاص الحي، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقاً متأثراً بإصابته.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، عن استشهاد الشاب عامر نزار خير الله (27 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة.
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