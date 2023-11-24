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الخارجية الفلسطينية تدين اعدام الاحتلال الإسرائيلي طفلًا جنوب نابلس

11/24/2023 7:15:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الطفل محمد إبراهيم عديلي (12 عاما)، خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه بات واضحا بعد كل هذا الإجرام الإسرائيلي عدم وجود خطوط حمراء ملزمة للاحتلال بعدوانه على الشعب الفلسطيني، فالأطفال في قطاع غزة يستهدفون بالطائرات الحربية والأسلحة المحرمة دوليا، وفي الضفة برصاص جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، أو برصاص ميليشيات المستعمرين المسلحة.

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