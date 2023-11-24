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مسيرات حاشدة في محافظات المملكة نصرة لقطاع غزة - صور

11/24/2023 7:14:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية، منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بمختلف محافظات المملكة.
وطالب المشاركون في المسيرات، بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
وبدأت بعد صلاة الجمعة وقفة في محافظة إربد، منددة بالمجازر الإسرائيلية، وقتل الأطفال والنساء في القطاع.
وندد المشاركون في مسيرة في محافظة العقبة، بالحرب على قطاع غزة، وطالبوا بوقفها وحماية المدنيين.
وخرج أهالي معان بمسيرات تندد بقصف المدنيين والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
كما انطلقت مسيرة في محافظتي الكرك والطفيلة للمطالبة بحماية المدنيين من جرائم المحتل الإسرائيلي.














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