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الصحة العالمية: نعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة

11/24/2023 7:14:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة في أقرب وقت ممكن.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن بقاء 100 من المرضى وأعضاء الفريق الطبي في مستشفى الشفاء بغزة.
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