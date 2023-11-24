الصحة العالمية: نعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة

الصحة العالمية: نعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة
التاريخ
11/24/2023 7:14:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة في أقرب وقت ممكن.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن بقاء 100 من المرضى وأعضاء الفريق الطبي في مستشفى الشفاء بغزة.
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