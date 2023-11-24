أبو حمزة: سرايا القدس تلتزم بالهدنة ما التزم بها العدو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، إنه على مدار 48 يوماً، دكت سرايا القدس والمقاومة البلدات المحتلة بمئات الصواريخ.



وأضاف أبو حمزة في كلمة له، اليوم الجمعة، أن المقاومة الإسلامية في لبنان توجه للعدو ضربات مركزة ومميتة والقادم أعظم.

وأكد على أن سرايا القدس تلتزم بوقف عملياتها العسكرية والصاروخية خلال الهدنة ما التزم بها العدو.

وقال:" لن نترك أسرانا في أيدي الغاصبين ولن نبرح معركتنا هذه حتى تحقيق أهدافنا، ولن نرفع الراية البيضاء ولن نخرج من المعركة إلا منتصرين".



للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا

