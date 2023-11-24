الكسواني: 5 آلاف مقدسي فقط أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، إن نحو 5 آلاف مواطن مقدسي فقط أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بالقدس المحتلة، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، للجمعة السابعة على التوالي.
وأوضح الكسواني، أن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70 عاما من الدخول إلى المسجد مما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين.
للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا
MENAFN24112023000208011052ID1107481329
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.