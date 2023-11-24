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الكسواني: 5 آلاف مقدسي فقط أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

11/24/2023 7:14:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، إن نحو 5 آلاف مواطن مقدسي فقط أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بالقدس المحتلة، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، للجمعة السابعة على التوالي.
وأوضح الكسواني، أن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70 عاما من الدخول إلى المسجد مما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين.


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