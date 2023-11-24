الاحتلال فجر قبل انسحابه مرافق مستشفى الشفاء في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت قناة الجزيرة، أن الاحتلال فجّر قبل انسحابه من مستشفى الشفاء في غزة مرافق المستشفى.
وأضافت، أن الاحتلال تعمّد تفجير مولدات الكهرباء ومضخات الأكسجين وأجهزة الأشعة.
وناشدت منظمات اغاثية لنقل الجرحى والمصابين المتبقين في مستشفى الشفاء إلى مستشفيات أخرى.
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