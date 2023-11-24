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الاحتلال فجر قبل انسحابه مرافق مستشفى الشفاء في غزة

11/24/2023 7:14:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت قناة الجزيرة، أن الاحتلال فجّر قبل انسحابه من مستشفى الشفاء في غزة مرافق المستشفى.
وأضافت، أن الاحتلال تعمّد تفجير مولدات الكهرباء ومضخات الأكسجين وأجهزة الأشعة.
وناشدت منظمات اغاثية لنقل الجرحى والمصابين المتبقين في مستشفى الشفاء إلى مستشفيات أخرى.
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