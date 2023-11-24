-->

Friday, 24 November 2023 04:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إجراءات من الاحتلال للإفراج عن 39 أسيراً فلسطينياً

11/24/2023 7:14:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل قناة الجزيرة، إن سلطات السجون الإسرائيلية، أنهت إجراءات الإفراج عن 39 أسيراً فلسطينياً، بينهم 24 امرأة.
وبينت أنه تم نقل الأسرى إلى سجن عوفر غرب مدينة رام الله، تمهيداً للإفراج عنهم.
ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية -التي بدأت صباح اليوم الجمعة - إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.
للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا




MENAFN24112023000208011052ID1107481327

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث