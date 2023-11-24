الصين تسمح لمواطني 6 دول بدخول أراضيها بدون تأشيرات

تعتزم الصين السماح لمواطنين من دول، تشمل فرنسا وألمانيا وإيطاليا بدخول البلاد بدون تأشيرة، حيث تتخذ بكين خطوة أخرى، نحو الانفتاح وتسهيل المزيد من التبادلات عبر الحدود.



وستلغي الصين أيضا متطلبات الحصول على تأشيرة دخول للمسافرين من إسبانيا وهولندا وماليزيا، طبقا لما أعلنته وزارة الخارجية اليوم الجمعة، حسب وسائل إعلام محلية.



وطبقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الجمعة، تسري تلك الخطوة اعتبارا من الأول من ديسمبر وستستمر حتى 30 نوفمبر من العام المقبل، وستسمح للمسافرين بغرض الترفيه والعمل والعائلات من تلك الدول، البقاء في الصين لمدة تصل إلى 15 يوما بدون تأشيرة.



وجاءت تلك الخطوة من جانب واحد، مما يعني عدم وجود ترتيبات متبادلة، بين الصين وأي من الدول الست.

وقال ماو نينغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية إن رفع متطلبات التأشيرات يهدف إلى "تسهيل التنمية ذات الجودة العالية للخدمات، المتعلقة بحركة الصينيين والأجانب، والانفتاح رفيع المستوى على العالم الخارجي، حسب تلفزيون الصين المركزي.





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