الصين تسمح لمواطني 6 دول بدخول أراضيها بدون تأشيرات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعتزم الصين السماح لمواطنين من دول، تشمل فرنسا وألمانيا وإيطاليا بدخول البلاد بدون تأشيرة، حيث تتخذ بكين خطوة أخرى، نحو الانفتاح وتسهيل المزيد من التبادلات عبر الحدود.
وستلغي الصين أيضا متطلبات الحصول على تأشيرة دخول للمسافرين من إسبانيا وهولندا وماليزيا، طبقا لما أعلنته وزارة الخارجية اليوم الجمعة، حسب وسائل إعلام محلية.
وطبقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الجمعة، تسري تلك الخطوة اعتبارا من الأول من ديسمبر وستستمر حتى 30 نوفمبر من العام المقبل، وستسمح للمسافرين بغرض الترفيه والعمل والعائلات من تلك الدول، البقاء في الصين لمدة تصل إلى 15 يوما بدون تأشيرة.
وجاءت تلك الخطوة من جانب واحد، مما يعني عدم وجود ترتيبات متبادلة، بين الصين وأي من الدول الست.
وقال ماو نينغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية إن رفع متطلبات التأشيرات يهدف إلى "تسهيل التنمية ذات الجودة العالية للخدمات، المتعلقة بحركة الصينيين والأجانب، والانفتاح رفيع المستوى على العالم الخارجي، حسب تلفزيون الصين المركزي.
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