ستيف سيمون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبات: هيكلة جديدة لبطولات رابطة محترفات التنس

أعلن ستيف سيمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لرابطة لاعبات التنس المحترفات، عن قرار الرابطة بإجراء هيكلة جديدة لبطولات الرابطة، بداية من الموسم المقبل، دعما لتسليط الضوء على بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات.

وتقام النسخة الثانية من البطولة فئة الـ 500 نقطة، من 3 إلى 11 فبراير 2024، بالشراكة بين رابطة لاعبات التنس المحترفات، ومبادلة، وبتنظيم من مجلس أبو ظبي الرياضي، في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية.

وقال ستيف سيمون في تصريحات خاصة لـ " وكالة أنباء الإمارات"/ وام/ أن قرار الرابطة سيجعل بطولة مبادلة أبوظبي الحدث الأهم خلال الفترة المقبلة، كما أنه سيسهم في بناء قيمة أكبر للحدث، وسيسهم أيضا في تعزيز الملاعب الحالية، والمصممة بأعلى جودة.

وأكد أن العاصمة أبوظبي اكتسبت شهرة عالمية واسعة في القطاع الرياضي، وذلك لقوة الأحداث المقامة على أرضها، ولجودة البنية التحتية المؤهلة لاستضافة هذه الأحداث، إضافة إلى الحضور الجماهيري اللافت الذي يساهم بشكل كبير في دعم جميع البطولات وتطويرها، لافتا إلى أن هذا الأمر يشجع الرابطة على التطوير المستمر، وجعل النسخة المقامة في أبوظبي استثنائية.

وأوضح ستيف سيمون أن النسخة الأولى من بطولة“مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، شهدت نجاحا مبهرا، وانطلاقة قوية، مع تواجد 3 من أفضل 10 لاعبات التنس على مستوى العالم، وبطلتين سابقتين لـ”جراند سلام"، وكذلك البطلة الأولمبية بليندا بنسيتش، وهو ما يجعل النسخة الثانية تنتظر العديد من المفاجآت الجديدة.

وتابع:" مثلت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات في 2023 ، انطلاقة حقيقية للرابطة في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدمت تجربة رائعة للاعبات، خاصة من ناحية المرافق المصممة على أعلى المستويات، لتثبت أنها الأجدر، لجمهور الرابطة الذي يبلغ ما يقارب من مليار مشجع حول العالم".

وعن التوسع عربيا قال ستيف سيمون:" الرابطة منفتحة دائما لتقييم مستضيفي البطولات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ولدينا العديد من الخطط الطموحة لذلك".

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