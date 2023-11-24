مكتوم بن محمد يشهد حفل إطلاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، حفل إطلاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي.

واعتمد اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أكبر مشروع جديد في قطاع النقل العام في دبي "مسار الخط الأزرق لمترو دبي "، بطول 30 كم نصفه تحت الأرض بأعماق تصل لـ 70 مترا، وبتكلفة 18 مليار درهم، ويغطي مناطق يصل سكانها مليون نسمة مثل مرسى خور دبي، وفيستيفال سيتي والمدينة العالمية والراشدية والورقاء ومردف، ومناطق حضرية مثل واحة السيليكون والمدينة الأكاديمية وغيرها، وسينقل الخط الجديد 320 ألف راكب جديد يومياً.





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