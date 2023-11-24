على ملعب نادي غنتوت .. أبوظبي وانكورا يتنافسان غداً على لقب كأس الاتحاد للبولو



يقام غداً السبت نهائي بطولة“كأس الاتحاد للبولو” بين فريقي "أبوظبي بولو" و "انكورا بولو" على ملعب نادي غنتوت.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، ضمن برنامج احتفالات النادي بعيد الاتحاد الـ 52، بمشاركة 6 أندية محلية وخليجية.

كما تقام مباراتان قبل النهائي لتحديد الترتيب العام لفرق البطولة، بين فريقي الفيصل بولو مع غنتوت بولو لتحديد المركزين الثالث والرابع، ثم مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بين فريقي "RA بولو" والمغيرات، ويدير مباريات الجولة النهائية الحكم الدولي تاركوين ساوثويل.

ويتصدر اوسكار كولومبريس لاعب فريق غنتوت قائمة الهدافين برصيد 11 هدفاً.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، إقامة فعاليات متنوعة غداً بمناسبة اليوم الختامي للبطولة، تتضمن العديد من الأنشطة والمعارض التراثية، بمشاركة شرطة أبوظبي، وعدد من الجهات الأخرى، إضافة إلى البرامج الخاصة بالجماهير، وسط أجواء احتفالية بتلك المناسبة الوطنية.

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