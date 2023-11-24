إنريكي اعتمده كمهاجم وهمي بين مبابي و ديمبيليه .. عودة أسنسيو إلى تشكيلة سان جرمان

عاد المهاجم الإسباني ماركو أسنسيو، المصاب منذ مطلع سبتمبر، إلى تشكيلة باريس سان جرمان الذي يخوض مواجهة منتظرة مع موناكو الجمعة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بحسب ما أعلن ناديه.

وكان اللاعب الدولي البالغ 27 عاماً أصيب بقدمه خلال مشاركته مع منتخب بلاده في 8 سبتمبر.

انتقل إلى

باريس سان جرمان بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني، فحقق بداية موسم جيّدة مع هدفين وتمريرة حاسمة في ثلاث مباريات.

ولم يستبعد مواطنه المدرب لويس إنريكي الذي اعتمده كمهاجم وهمي بين كيليان مبابي وعثمان ديمبيليه، الزج به في المباراة.

تحدّث الخميس عن أسنسيو والبرتغالي دانيلو بيريرا العائدين إلى تشكيلته "بمجرد عودتك إلى المجموعة بمقدورك أن تلعب، اللاعبان متاحان".

ويتصدر سان جرمان الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن نيس، فيما يحتل موناكو المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط.

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