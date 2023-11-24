أسطورة برشلونة مهدد بالحبس 9 سنوات

تسعى النيابة العامة الإسبانية، إلى الحكم بالسجن 9 سنوات على المدافع البرازيلي داني ألفيس (40 عامًا)، أسطورة نادي برشلونة، بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي.

وكان ألفيس اتهم باغتصاب شابة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة، في ديسمبر الماضي، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الإسباني، وطالب ممثلو الادعاء، نجم برشلونة السابق، المسجون في إسبانيا منذ اعتقاله في يناير الماضي، بدفع تعويض قدره 163 ألف دولار لضحيته المزعومة، بحسب نسخة من لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وبات داني ألفيس دون فريق حتى الآن، بعدما قرر أونام المكسيكي، فسخ عقد اللاعب المخضرم، نتيجة التهمة الموجهة إليه.

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