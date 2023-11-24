أسطورة برشلونة مهدد بالحبس 9 سنوات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تسعى النيابة العامة الإسبانية، إلى الحكم بالسجن 9 سنوات على المدافع البرازيلي داني ألفيس (40 عامًا)، أسطورة نادي برشلونة، بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي.
وكان ألفيس اتهم باغتصاب شابة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة، في ديسمبر الماضي، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الإسباني، وطالب ممثلو الادعاء، نجم برشلونة السابق، المسجون في إسبانيا منذ اعتقاله في يناير الماضي، بدفع تعويض قدره 163 ألف دولار لضحيته المزعومة، بحسب نسخة من لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وبات داني ألفيس دون فريق حتى الآن، بعدما قرر أونام المكسيكي، فسخ عقد اللاعب المخضرم، نتيجة التهمة الموجهة إليه.
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