سلفي لجنود الاحتلال مع الانفجارات قبيل الهدنة
التاريخ
11/24/2023 6:00:13 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أظهر مقطع فيديو ، جنود الاحتلال الاسرائيلي ، وهم يلتقطون صور سلفي للانفجارات التي تسببوا بها في قطاع غزة قبيل بدء سريان الهدنة الانسانية.
وبدأت الجمعة هدنة انسانية في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال لمدة 4 ايام ضمن اتفاق دولي .
وتاليا الفيديو عبر موقعنا :
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