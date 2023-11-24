«بيبو» يمثل 70 مليون أهلاوي.. عبد الحفيظ: هذا هو موقفي من العودة إلى الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي المصري، موقفه من العودة مرة أخرى للعمل بالنادي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "خالد بيبو مدير الكرة الحالي زميل وأخ لي، ويجب على الجميع مساندته ولابد أن يحصل على فرصته كاملة قبل تقييمه".

وأكد عبد الحفيظ أنه من المبكر تقييم تجربة خالد بيبو في منصب مدير الكرة، موضحاً أن هذا المنصب يمثل 70 مليون مشجع أهلاوي، ولا يجب تقييمه على عدد مباريات أو بعد شهر من عمله.

وحول العودة للعمل في نفس المنصب داخل الأهلي، قال عبد الحفيظ: "أنا لست بعيداً عن الأهلي، صحيح أنني لا أتقلد منصباً في الوقت الحالي، لكنني لم أخرج من الأهلي فأنا محب للفريق ولا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، حالياً أهتم بعملي الخاص وتجربة العمل بالإعلام".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن المدرب الحالي مارسيل كولر قادر على تكرار إنجازات مانويل جوزيه المدرب التاريخي للنادي الأحمر، موضحاً أن المدرب السابق بيتسو موسيماني يعد من المدربين الكبار في إفريقيا وحقق نجاحات كبيرة مع الأهلي.

وشدد عبد الحفيظ على أن صن داونز من فرق النخبة في إفريقيا بفضل الاستقرار الإداري والمالي بجانب الاهتمام بالتفاصيل، مشدداً على إن النادي الجنوب إفريقي لا يمثل عقدة للأهلي على الإطلاق.

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