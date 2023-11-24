أجد صعوبة في الشفاء من الجرح.. رئيس الاتحاد الإيطالي: قرار مانشيني خيانة

واصل غابرييل غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي، التعبير عن حزنه الشديد من قرار روبرتو مانشيني بالاستقالة من منصبه كمدير فني للمنتخب الإيطالي في أغسطس الماضي.

وكان مانشيني قرر الاستقالة بشكل مفاجئ، قبل أسابيع من مباريات مهمة للمنتخب الإيطالي في التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024، لتولى تدريب منتخب السعودية، ليضطر الاتحاد الإيطالي لتعيين البديل بشكل سريع واختار لوتشيانو سباليتي، لخلافته.

وقال غرافينا في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو": "على المستوى الإنساني وليس الرياضي، كان قرار مانشيني مخيباً للآمال".

وأضاف: "شعرت بالخيانة من روبرتو الذي كنت أعتبره صديقاً، وبعيداً عن اختياره الفني، كان قراره هذا جرحاً أجد صعوبة في الشفاء منه".

يذكر أن سباليتي قاد منتخب إيطاليا في 6 مباريات حتى الآن، وتأهل إلى يورو 2024.

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