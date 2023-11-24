أجد صعوبة في الشفاء من الجرح.. رئيس الاتحاد الإيطالي: قرار مانشيني خيانة

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل غابرييل غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي، التعبير عن حزنه الشديد من قرار روبرتو مانشيني بالاستقالة من منصبه كمدير فني للمنتخب الإيطالي في أغسطس الماضي.
وكان مانشيني قرر الاستقالة بشكل مفاجئ، قبل أسابيع من مباريات مهمة للمنتخب الإيطالي في التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024، لتولى تدريب منتخب السعودية، ليضطر الاتحاد الإيطالي لتعيين البديل بشكل سريع واختار لوتشيانو سباليتي، لخلافته.
وقال غرافينا في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو": "على المستوى الإنساني وليس الرياضي، كان قرار مانشيني مخيباً للآمال".
وأضاف: "شعرت بالخيانة من روبرتو الذي كنت أعتبره صديقاً، وبعيداً عن اختياره الفني، كان قراره هذا جرحاً أجد صعوبة في الشفاء منه".
يذكر أن سباليتي قاد منتخب إيطاليا في 6 مباريات حتى الآن، وتأهل إلى يورو 2024.
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