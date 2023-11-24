50 ألف درهم لفك الحجز .. شرطة دبي تحذر من قيادة الأطفال للدراجات النارية

حذّر اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أولياء الأمور من السماح للأطفال بقيادة الدراجات النارية الترفيهية على الطرق الداخلية والرئيسية لما لذلك من خطورة وعواقب وخيمة في حال تعرّضهم لحوادث سير، ملقياً اللوم عليهم لعدم مراقبتهم لتصرفات أبنائهم.

وأشار إلى أن الدراجات النارية الترفيهية مصممة للقيادة في المناطق الرملية وما شابهها من الأماكن، كون أنها لا تتوافر فيها إجراءات السلامة المرورية، وتشكل خطراً على سائقيها وعلى مستخدمي الطريق، مؤكداً أن قيادة الدراجات النارية الترفيهية في الطرق العامة ظاهرة سلبية تشكل خطراً على مستخدميها. منوهاً أن شرطة دبي، تتخذ في سياق مساعيها لتفادي مخاطر قيادة الدراجات الترفيهية، إجراءات وقائية تتمثل في حجزها من أصحابها الذين يخالفون القانون بسبب قيادتها على الطرق.

وأوضح اللواء سيف المزروعي، أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي قد تلقت عدة شكاوى، وملاحظات في عدد من مناطق الإمارة عن وجود إزعاج وفوضى من قبل قائدي الدراجات النارية، وفور الانتقال إلى تلك المناطق شُوهدت مجموعة من الأطفال يقودون دراجات نارية ترفيهية ويقومون بإزعاج قاطني تلك المناطق بأصوات دراجاتهم، حيث تمت مراقبتهم ومتابعتهم من قبل الدوريات المدنية لحين وصولهم إلى منازل ذويهم، حينها تم ضبط الدراجات وحجزها، لافتاً إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي تحت بند "قيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد" فإن قيمة فك حجز تلك الدراجات النارية تصل إلى (50) خمسين ألف درهم.

وناشد اللواء سيف المزروعي أفراد المجتمع أنه عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة كلنا شرطة على الرقم 901، داعياً أولياء الأمور إلى عدم المخاطرة بحياة أبنائهم من خلال شراء الدراجات الترفيهية لهم، لأنهم يعرِّضونهم بذلك لخطر الحوادث، مؤكداً أن معظم سائقي الدراجات الترفيهية، ومن مختلف الأعمار لا يلتزمون بالسلوكيات السليمة أثناء قيادة الدراجة.





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