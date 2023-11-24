الموارد البشرية لحكومة عجمان: عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية من 2 إلى 4 ديسمبر

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أن العطلة الرسمية للجهات الحكومية في إمارة عجمان بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة، ستبدأ من السبت 2 ديسمبر وحتى الإثنين 4 ديسمبر 2023، على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر.

وأوضحت الدائرة، في التعميم الذي أصدرته للجهات الحكومية بالإمارة، أن العمل يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر سيكون بنظام العمل عن بُعد، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل وفق ما تحدده السلطة المختصة في الجهة الحكومية.





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