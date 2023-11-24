قمة ريوايرد ضمن مؤتمر الأطراف COP28 تكشف عن جدول أعمالها

كشفت قمة ريوايرد، منصة التعاون العالمي الرائدة التابعة لدبي العطاء والتي تدعو إلى إعادة صياغة أنظمة التعليم لدعم تعزيز مستقبل مستدام من أجل البشرية والكوكب، عن جدول أعمال الدورة الثانية من قمتها المرتقبة التي ستنعقد في المنطقة الخضراء خلال يوم "الشباب والأطفال والتعليم والمهارات" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 في 8 ديسمبر 2023.

ويتضمن برنامج القمة 35 جلسة يشارك فيها أكثر من 200 متحدث يمثلون قطاعات وأصوات متنوعة بهدف تسريع جهود تحويل التعليم من أجل العمل المناخي. وتسعى القمة، التي تجمع بين رؤساء الدول ووزراء وكبار الشخصيات من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والجهات الفاعلة في مجال المناخ والمدراء التنفيذيين وقادة الأعمال، بالإضافة إلى المعلمين والأطفال والشباب وقادة السكان الأصليين، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لترسيخ تحويل التعليم في العمل المناخي من خلال المشاركة الفعالة من كافة قطاعات المجتمع.

وفي معرض تعليقه على قمة ريوايرد 2023، قال سعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: "يعد إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل العمل المناخي من المتطلبات الضرورية في عصرنا الراهن لدوره المحوري في بناء مستقبل مستدام للبشرية والكوكب. ومع عدم التركيز على التعليم في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، ستكون الدورة الثانية من قمة ريوايرد بمثابة فرصة طال انتظارها لتوحيد قطاع التعليم العالمي مع قطاع المناخ، ووضع أنظمة التعليم المتحولة في صميم استراتيجيات العمل المناخي. ولهذا، تم تصميم برنامج القمة بعناية لضمان مواءمته مع أولويات قطاع التعليم والمساهمة في أجندات المناخ من خلال تقديم حلول مفيدة للجميع. وبينما نستعد لاستضافة هذه الدورة التاريخية من مؤتمر الأطراف، نحث الجميع على الاستفادة من قمة ريوايرد باعتبارها محطة رئيسية في مساعينا المشتركة لتسليط الضوء على قوة التعليم في إحداث تغيير وتعزيز دوره كقوة دافعة للتقدم والتنمية".

من جانبه، قال عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28: "يسرنا التعاون مع دبي العطاء لعقد النسخة الثانية من قمة ريوارد ضمن فعاليات COP28، خاصة مع ما يمثله التعليم كمحرك أساسي لتطوير المهارات من أجل بناء مستقبل مستدام اقتصادياً ومرن مناخياً، وستمثل القمة فرصة ممتازة لحشد الحلول وتمكين الطلاب والمتعلمين من أجل المساهمة باتخاذ خطوات فعالة تساهم بحماية كوكبنا".

وزراء وشخصيات رفيعة المستوى إلى جانب مجموعة متنوعة من المتحدثين من قطاعات مختلفة سينضمون إلى الحوار خلال القمة



من بين المتحدثين الرئيسيين معالي فيليب جي. بيير، رئيس وزراء سانت لوسيا؛ ومعالي بوبندر ياداف، وزير العمل والتوظيف والبيئة والغابات وتغير المناخ في الهند؛ ومعالي شيخ عمر آن، وزير التربية والتعليم في السنغال، ومعالي جواو ماركيز دا كوستا، وزير التربية والتعليم في البرتغال؛ ومعالي أوت دينق أشويل، وزيرة التربية والتعليم العام في جنوب السودان؛ ومعالي بوهامبا شيفيتا، وزير البيئة والسياحة في ناميبيا؛ ومعالي دوغدوركول كينديربايفا، وزيرة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة دبي العطاء؛ وسعادة أبابو نامومبا، سكرتير مجلس الوزراء وزير شؤون الشباب والرياضة والفنون في كينيا؛ وسعادة جوريان ميدلهوف، سفير الشباب والتعليم والعمل لدى وزارة الخارجية الهولندية؛ وسعادة بان كي مون، الأمين العام الثامن للأمم المتحدة والشريك المؤسس لمركز بان كي مون للمواطنة العالمية؛ وسعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء؛ وكيفن فراي، الرئيس التنفيذي لمبادرة جيل طليق؛ وياسمين شريف، المدير التنفيذي لصندوق التعليم لا ينتظر؛ والدكتور أندرو كننغهام، المسؤول العالمي للتعليم في مؤسسة الآغا خان؛ والبروفيسور جيفري ساكس، أستاذ جامعي في جامعة كولومبيا؛ وألكسندرا فان دير بلوخ، رئيسة المسؤولية الاجتماعية للشركات العالمية في شركة "ساب" (SAP)؛ والبروفيسور الدكتور باتريك فيركوجين، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيف؛ وسمو الأميرة سما بنت فيصل آل سعود، عضو مجلس إدارة مؤسسة الكشافة العالمية؛ ونيللي بياتريز ياغواشي كايز، قائدة شباب الشعوب الأصلية في الإكوادور؛ وستيفان تروميل، أخصائي أول في شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منظمة العمل الدولية؛ وفيديا بيندال وإيشان جانجوال، وهما طالبان في الصف الحادي عشر من الولايات المتحدة، وغيرهم من المتحدثين.

جلسات عالية التأثير لتسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى نظام جديد للشراكات



تهدف جلسات القمة إلى تحفيز التحول في التفكير والعمل في العلاقة بين المناخ والتعليم، وستركز على سلسلة من المواضيع المترابطة المهمة لتحقيق أهداف تحويل قطاع التعليم في مجال العمل المناخي، بما في ذلك الاتصال، وتنمية الطفولة المبكرة، والتمويل، والسياسات، والتكنولوجيا، والصحة والتغذية المدرسية، والمساواة بين الجنسين، وتعليم اللاجئين، وتمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص، وغير ذلك.

وتشتمل الجلسات الرئيسية لقمة ريوايرد على مواضيع مهمة عدة بما فيها "دور التعليم في التنمية المرنة مناخياً في القرن الواحد والعشرين"، و"التركيز على المساواة بين الجنسين والشباب في صميم تحويل التعليم من أجل المناخ"، و"الوظائف الخضراء: تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام"، و"تعزيز طموح الشباب للحصول على تعليم مناخي سليم"، و"الانتقال من الأفكار إلى الأفعال: أدوات محلية لدعم تعليم الشباب وتوظيفهم في الاقتصاد الأخضر"، و"ضمان وجود المعلمين في صميم الاستجابة التعليمية لأزمة تغير المناخ".

فعالية "الشباب والتعليم: مستقبل العمل المناخي" في 2 ديسمبر خلال القمة العالمية للعمل المناخي



ستشكل قمة ريوايرد كذلك جزءاً محورياً من فعالية رفيعة المستوى بعنوان "الشباب والتعليم: مستقبل العمل المناخي" التي ستعقد خلال القمة العالمية للعمل المناخي الخاصة بمؤتمر الأطراف COP28 في 2 ديسمبر ضمن المنطقة الزرقاء، وتتضمن كلمة رئيسية تلقيها معالي شما المزروعي، رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28. كما يلقي سعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، كلمة رئيسية في مستهل جلسة حوارية تتضمن الإعلان عن أبرز الالتزامات والتعهدات في قطاعي المناخ والتعليم التي سيتم الكشف عنها خلال مؤتمر الأطراف.

ويشارك في هذه الجلسة إلى جانب الدكتور القرق كل من معالي كوسيا ناتانو، رئيس وزراء توفالو؛ ومعالي جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا؛ ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم في الإمارات؛ وكاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"؛ والبروفيسور الدكتور باتريك فيركوجين، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيف؛ ومافالدا دوارتي، المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر، وغيرهم.

للاطلاع على جدول الأعمال الكامل لقمة ريوايرد والتسجيل فيها، يرجى زيارة الموقع التالي: ، علماً أن الموعد النهائي للتسجيل هو 30 نوفمبر 2023.



