جايكو تعيد تعريف القيادة في الطرق الوعرة مع إمكانيات قيادة ذكية استثنائية

في مؤتمر تعاون نظام المستخدم الذي اختتم بنجاح في منتصف أكتوبر، ركزت جايكو على تعزيز قيمة المستخدم، وكسر حدود عادات القيادة على الطرق الوعرة في المدن، وتطوير نظام القيادة الوعرة باستمرار. كشفت جايكو خلال الحدث عن مركباتها المعدلة رسميا، التي جمعت بين ثقافة القيادة الوعرة والروح الابتكارية. في هذا الحدث، تمت دعوة أكثر من 10 وسائل إعلام ومستهلكين من الإمارات إلى المشاركة في اختبار قيادة جايكو J7 وجايكو

J8، التي حظيت بإعجاب وانطباع مناسبين وغير محدودين بين المستخدمين.





تجاوز الحدود، تطوير نظام متنوع للقيادة الوعرة





الشباب الجديد يسعى باستمرار إلى اختراق قيود الحياة اليومية، بحثًا عن تجارب سفر أكثر رفاهية وجودة. لم تعد القيادة الوعرة تقتصر على التضاريس الوعرة فقط؛ بل تحولت إلى رمز ثقافي ونمط حياة. كما أكد شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة جايكو، خلال المؤتمر، "نحن نهدف إلى التواصل مع المستخدمين ابتداءً من السيارات، ولكن ليس مقتصرًا عليهم. إنه أكثر عن التعامل مع الحياة دوائر المعارف الشخصية والترفيهية."





كعلامة تقودها المستخدمين، لا تركز جايكو فقط على إنشاء تجربة قيادة مطلقة ولكنها تتطلع أيضًا إلى السير جنبًا إلى جنب والتعاون مع الشباب من خلال نظام للمستخدم أكثر شمولاً. على سبيل المثال، في المؤتمر، قامت جايكو بإنشاء منطقة عرض خارجية كبيرة تجمع بين السيارات وأسلوب الحياة، حيث عرضت خيامًا وسترات مانعة للرياح وحقائب جولف ومنتجات طرفية أخرى فارهة. يتناسب هذه النهج مع منتجات أفضل وأفكار إبداعية، ويتماشى مع حياة جميلة.

في المستقبل، ستواصل جايكو توسيع نقاط تواصل العلامة التجارية، واستكشاف منتجات جديدة، واستكشاف مشاهد جديدة، والتعاون في ابتكار نظام أساسي مع المستخدمين، لتعزيز نمط حياة مليء بالذوق والأناقة.



تجاوز التقاليد، ووضع معايير جديدة للقيادة الوعرة في المدن





إذا كان النظام يمثل رابطًا عاطفيًا عميقًا بين العلامة التجارية والمستخدمين، فإن المنتج يعد أفضل وسيلة لاستشعار المستخدمين وفهمهم للعلامة التجارية، والذي يشكل نواة المنافسة في مجال السيارات.

تستعين جايكو، باستفادتها من التطور التكنولوجي المتقدم لمجموعتها الأم، بتجاوز المعايير التقليدية ووضع قمة للابتكار في تكنولوجيا القيادة الوعرة في المدن. يوفر نظام جايكو الفريد المعروف باسم ARDIS (نظام الذكاء على جميع التضاريس) إمكانات قيادة استثنائية، بما في ذلك سبع وضعيات قيادة مثل الرمال والثلج والوحل والطرق الوعرة، مما يمكن السائقين حتى المبتدئين من الاستمتاع بالقيادة الوعرة.

خلال مؤتمر تعاون النظام البيئي للمستخدم، قدمت جايكو أحدث تكنولوجيا هجينة من الجيل الثالث

(PHEV)، الذي يدفع الابتكار في المنتجات الصديقة للبيئة. بفضل تجميع القيادة الوعرة مع التكنولوجيا الخضراء، تعيد جايكو تشكيل مناظر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم للمستخدمين خيارات تنقل بإنبعاثات كربون منخفضة في جميع الخيارات بكفاءة عالية وأداء جيد.

هذه التكنولوجيا، عند تطبيقها على منتجات جايكو، تمثل قدرات قوية، مما يفسر الاهتمام العالمي الذي تجلبه النماذج المشهورة لديها، J7 وJ8.

في عام 2024، ستطلق أمودا وجايكو OMODA C5، OMOAD E5، JAECOO J7 و JAECOO J8 والمزيد من النماذج في الإمارات. ما المفاجئات التي سوف يكشفون عنها؟ دعونا ننتظر ونرى.





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