غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً خارجياً في نيجيريا

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً جديداً لها أمس في مدينة لاغوس النيجيرية، وهو المكتب السابع للغرفة في القارة الأفريقية، والـ 28 للغرفة حول العالم، مما يعكس جهود الغرفة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال في دبي ونيجيريا.

وجاء افتتاح المكتب الجديد بحضور معالي بابا جيدي سانو أولو، حاكم ولاية لاغوس النيجيرية خلال فعاليات منتدى الأعمال الذي نظمته غرفة دبي العالمية على هامش زيارة بعثتها التجارية إلى لاغوس، والتي تضم 15 شركة من دبي تمثل 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة. ونجحت الغرفة خلال فعاليات المنتدى الذي حضره أكثر من 230 مشارك في تنسيق أكثر من 195 اجتماع عمل ثنائي بين شركات دبي ونظرائها في السوق النيجيرية.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي خلال افتتاح المكتب: "يعد افتتاح مكتبنا الجديد في لاغوس علامة فارقة لغرفة دبي العالمية، حيث تعتبر السوق النيجيرية من أكبر الأسواق الأفريقية، وتتيح لتجار دبي إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق في وسط وغرب القارة السمراء. ومما لا شك فيه إن افتتاح المكتب الجديد يعكس التزامنا التام بتحقيق أهداف مبادرة "دبي جلوبال" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتأسيس 50 مكتب تمثيل تجاري لدبي حول العالم بحلول العام 2030".

ولفت لوتاه إلى ان افتتاح مكتب لاغوس ينسجم أيضاً مع أهداف مبادرة ""آفاق جديدة للتوسع الخارجي" التي تركز على تنظيم بعثات خارجية لمساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي في أسواق مجزية، مؤكداً التزام غرفة دبي العالمية بتطبيق أولوياتها الاستراتيجية، وقيادة جهود القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وأشاد معالي بابا جيدي سانو أولو، حاكم ولاية لاغوس النيجيرية بالعلاقات التجارية الثنائية التاريخية بين دولة الإمارات ونيجيريا والتي تعود إلى أكثر من 40 عاماً، مشيراً إلى أن الصادرات النيجيرية إلى دولة الإمارات تشمل الذهب في حين تستورد نيجيريا من الإمارات أجهزة وسيارات ومجوهرات.

وشدد معاليه على أن الشراكة مع دولة الإمارات يمكن أن تكون محفزاً للنمو والابتكار والازدهار، لافتاً إلى أن الخبرات الإماراتية في مجال الخدمات اللوجستية والابتكار ودخول الأسواق العالمية، مصحوبةً بإمكانات لاغوس كمركز للتصنيع والتكنولوجيا، يمكن أن تساهم في الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى مستويات عالية، مشيراً إلى قطاعات رئيسية للتعاون تشمل التقنيات المالية والطاقة المتجددة وحلول المدن الذكية، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الإماراتية الواسعة في هذا المجال، مشيداً بخطوة غرفة دبي العالمية بافتتاح مكتب لها في نيجيريا، الذي سيعتبر نافذة لعلاقات اقتصادية أكثر متانة وازدهاراً.

وأضاف مدير عام غرف دبي قائلاً: "نتطلع إلى إنشاء قنوات جديدة للتواصل والتعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في دبي ونيجيريا، والعمل مع شركائنا في نيجيريا لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتينة المشتركة".

وسيساهم مكتب لاغوس في بناء علاقات متينة مع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، وسيقدم مجموعة شاملة من خدمات الدعم لمجتمع الأعمال النيجيري بما في ذلك مساعدة الشركات النيجيرية على دخول سوق دبي والتوسع دولياً من خلال الإمارة. وسيعمل المكتب أيضاً على دعم وإرشاد شركات دبي التي تخطط لدخول السوق النيجيرية عبر جميع مراحل نموها الدولي.

ويدعم افتتاح المكتب الجديد أهداف مبادرة "دبي جلوبال" التي تهدف إلى استقطاب الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب الدولية إلى دبي من خلال عرض المزايا التنافسية للإمارة، ومشاركة معلومات السوق، وتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين.

منتدى أعمال

ونظمت غرفة دبي العالمية خلال زيارة بعثتها التجارية إلى منطقة غرب أفريقيا منتدى أعمال في مدينة لاغوس النيجيرية بالتعاون مع قنصلية دولة الإمارات في لاغوس، والجمعية النيجيرية لغرف التجارة والصناعة والتعدين والزراعة، بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة لاغوس.

وشهد المنتدى كلمات لسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ومعالي بابا جيدي سانو أولو، حاكم ولاية لاغوس النيجيرية، والسيد ديلي كيه أويي، رئيس الجمعية النيجيرية لغرف التجارة والصناعة والتعدين والزراعة، والسيد مايكل أولا وايل كول، رئيس غرفة تجارة وصناعة لاغوس.

ويأتي تنظيم غرفة دبي العالمية للبعثة التجارية ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" التي أطلقتها بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية. وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتعتبر مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026.



وحسب بيانات جمارك دبي، بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع نيجيريا خلال العام 2022 حوالي 7.8 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 39.3% مقارنة بقيمتها خلال العام 2021، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات النيجيرية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 551 شركة، منها 75 شركة جديدة انضمت لعضوية الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وحسب بيانات "إف دي آي إنتيليجنس"، بلغت قيمة الاستثمارات من دبي إلى نيجيريا 234.30 مليون دولار أمريكي (حوالي 862.2 مليون درهم) خلال الفترة 2018 وحتى يوليو 2023 وتركزت في قطاعات الأغذية والمشروبات، والعقارات، والخدمات المالية والبرامج وخدمات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال والأسمدة ومواد البناء والنقل والتخزين.

تدعم البعثة التجارية هدف دبي في زيادة حجم التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2026، وتمكين 100 شركة في دبي من التوسع عالمياً مع نهاية عام 2024. وتعمل الغرفة على دعم توسع شركات دبي في الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بالاستناد إلى شبكة قوية من المكاتب الخارجية في جميع أنحاء العالم.

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