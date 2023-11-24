حمدان بن محمد: محمد بن راشد يتوج اليوم مرحلة جديدة في مسيرة دبي التنموية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، توج مرحلة جديدة في مسيرة دبي التنموية وقطاع النقل المستدام لدبي باعتماده الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30كم و14 محطة.
وقال سموه على منصة إكس "في سبتمبر 2009 انطلقت رحلة مترو دبي مع افتتاح الخط الأحمر وبعد عامين تم تدشين الخط الأخضر ... أرقام قياسية سجلها مترو دبي خلال مسيرته التي خدمت أكثر من 2 مليار مستخدم ...
اليوم يتوج محمد بن راشد مرحلة جديدة في مسيرة دبي التنموية وقطاع النقل المستدام لدبي باعتماده الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30كم و14 محطة ... هذا الخط يعبر فوق خور دبي ويضم أكبر محطة نفقية في شبكة المترو ... شكراً لفريق هيئة الطرق والمواصلات وللأخ مطر الطاير على جهودكم لترسيخ مكانة دبي كصاحبة أفضل بنية تحتية عالمية وبما يساهم بشكل كبير في تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".
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