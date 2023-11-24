حمدان بن محمد: محمد بن راشد يتوج اليوم مرحلة جديدة في مسيرة دبي التنموية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، توج مرحلة جديدة في مسيرة دبي التنموية وقطاع النقل المستدام لدبي باعتماده الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30كم و14 محطة.

وقال سموه على منصة إكس "في سبتمبر 2009 انطلقت رحلة مترو دبي مع افتتاح الخط الأحمر وبعد عامين تم تدشين الخط الأخضر ... أرقام قياسية سجلها مترو دبي خلال مسيرته التي خدمت أكثر من 2 مليار مستخدم ...

اليوم يتوج محمد بن راشد مرحلة جديدة في مسيرة دبي التنموية وقطاع النقل المستدام لدبي باعتماده الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30كم و14 محطة ... هذا الخط يعبر فوق خور دبي ويضم أكبر محطة نفقية في شبكة المترو ... شكراً لفريق هيئة الطرق والمواصلات وللأخ مطر الطاير على جهودكم لترسيخ مكانة دبي كصاحبة أفضل بنية تحتية عالمية وبما يساهم بشكل كبير في تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".





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