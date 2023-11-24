مطارات دبي تعلن فوز «روفار» بتحدي فيستا لابتكارات تطوير تجربة الضيوف

أعلنت مطارات دبي، الجهة المشغّلة للمطار الدولي الأكبر في العالم، عن فوز شركة روفار بتحدي الفكرة المبتكرة لتحسين تجربة الضيوف، الذي نظمته منصة فيستا وأقيم على هامش معرض دبي للطيران 2023 الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي.

تستهدف منصة فيستا الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم، حيث فازت روفار، وهي شركة ناشئة مقرها المملكة المتحدة، بالجائزة عن دليلها الذكي المخصص للمسافرين والمعتمد على تقنيات الواقع المعزز والافتراضي لتوفير معلومات عن كل خطوة من مراحل رحلة المسافر. إضافة إلى ذلك، يتيح الدليل للمسافرين إمكانية استكشاف مرافق المطار قبيل المغادرة باستخدام تقنية الواقع المعزز من خلال الهواتف الذكية.



تكونت لجنة التحكيم من عيسى الشامسي، نائب رئيس أول عمليات مباني المسافرين في مطارات دبي، وكيت جانلي، مديرة التخطيط المؤسسي، ونيل كي، نائب الرئيس للتصميم، وشامويل تيابجي، المدير الأول للاستراتيجية المؤسسية.



وقال عيسى الشامسي، نائب رئيس أول عمليات مباني المسافرين في مطارات دبي: "يسعدنا أن نعلن فوز شركة روفار في تحدي ابتكار حلول خدمات ضيوفنا، حيث تتوافق الحلول التي قاموا باستعراضها مع رؤيتنا الرامية إلى تعزيز تجربة الضيوف المسافرين، فضلاً عن تجسيدها للتفكير المستقبلي الذي تتبناه صناعة الطيران. يُعدّ هذا الفوز إنجازاً مهماً يُسجل لصالح شركة روفار، ونأمل أن تدخل فكرتهم حيز التنفيذ في أسرع وقتٍ ممكن".

وتتزامن المعلومات الأساسية الموجودة على الصفحة الرئيسية للدليل الذكي مع نظام تحديد المواقع العالمي المدمج في أجهزة المسافرين أثناء تنقلهم عبر المطار، وبالتالي يمكنهم استعراض الخدمات والمرافق في الوقت المناسب، مما يتيح لهم تجربة متميزة أثناء تواجدهم في المطار. ومن خلال ميزة البحث الافتراضي المتكاملة، يقدم الدليل تجربة مخصصة تناسب احتياجات كل مسافر، ويتيح لهم التحكم في المحتوى الرقمي خلال الرحلة من الهاتف المحمول الذكي.



وتمكنت خمس شركات من الوصول إلى المرحلة النهائية في تحدي فيستا، حيث استعرضت كل منها ابتكاراتها الهادفة إلى تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار دبي الدولي أمام لجنة تحكيم مكونة من نخبة من أبرز صنّاع القرار المؤثرين في قطاع الطيران، حيث تم منح ثلاث دقائق لكل مرشح لاستعراض فكرته، تلتها جلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية.



تطبق مطارات دبي نظام استشعار لمراقبة طوابير الانتظار، كما استثمرت في اعتماد تقنيات الخدمات الذاتية بالتعاون مع طيران الإمارات سعياً منها لتعزيز تجربة الضيوف والكفاءة التشغيلية. وتعاونت أيضاً مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين لتطوير المسار الذكي القائم على تقنيات المقاييس الحيوية (البيومترية)، بدءاً من تسجيل الوصول وحتى مرحلة الصعود على متن الطائرة. وتستطيع وحدة تدفق المسافرين توقع الطلب ووضع خطط للموارد المطلوبة من القوى العاملة، مما يضمن تسيير عمليات آمنة وسريعة وفعالة.

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