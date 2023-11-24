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اعتمد مسار الخط الأزرق.. محمد بن راشد: مترو دبي جزء من روحها

11/24/2023 5:24:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أكبر مشروع جديد في قطاع النقل العام في دبي "مسار الخط الأزرق لمترو دبي" بطول 30 كم نصفه تحت الأرض بأعماق تصل لـ 70 مترا.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "اعتمدنا بحمدالله أكبر مشروع جديد في قطاع النقل العام في دبي .. "مسار الخط الأزرق لمترو دبي " .. بطول 30 كم نصفه تحت الأرض بأعماق تصل لـ 70 مترا .. وبتكلفة 18 مليار درهم .. ويغطي مناطق يصل سكانها مليون نسمة .. مثل مرسى خور دبي، وفيستيفال سيتي والمدينة العالمية
والراشدية والورقاء ومردف، ومناطق حضرية مثل واحة السيليكون والمدينة الأكاديمية وغيرها . وسينقل الخط الجديد 320 ألف راكب جديد يومياً".



وأضاف سموه "مترو دبي جزء من روح دبي ... وحياة دبي اليومية مرتبطة به ومرتبطة عبره ومترابطة بكل أحيائها وسكانها بوجوده.. استخدمه 2 مليار شخص منذ إطلاقه في 2009.. وسيستخدمه مليارات من البشر لعقود قادمة بإذن الله" .


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