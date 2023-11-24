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رئيس الدولة يأمر بتوسيع نطاق دعم تعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية لتشمل جميع أصحاب المزارع

11/24/2023 5:24:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتوسيع نطاق الدعم المقدم لتعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة لتشمل جميع أصحاب المزارع والتي تغطيها شركة الاتحاد للماء والكهرباء.. وذلك في إطار حرص سموه على دعم فئة المزارعين المواطنين والقطاع الزراعي في الدولة وتعزيز جهودها في تحقيق الأمن الغذائي.

ويبدأ العمل بهذه المبادرة في الأول من شهر يناير عام 2024 .. فيما ستتولى شركة الاتحاد للماء والكهرباء تنفيذها وتحديد آليات الاحتساب والحوكمة المطلوبة بهذا الشأن.

وسيتم تغطية فرق التعرفة للكهرباء على أساس 7.5 فلس / كيلو وات ساعة لجميع المزارع في مناطق شمال الإمارات، بشرط مزرعة واحدة لكل مواطن .. ويُعتمد الدعم شهرياً في فواتير الاستهلاك لخدمة الكهرباء لحساب المزرعة.


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