استشهاد شابين برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر وطولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN-استشهد اليوم الجمعة، شابان أحدهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، والآخر متأثراً بإصابته بقصف طائرة مسيرة قبل أيام في مخيم طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب محمد حناوي (22 عاما)، عقب اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر وحاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه الشاب حناوي، وأصابته بالرصاص الحي، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.

كما تم الإعلان عن استشهاد الشاب عامر نزار خير الله (27 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة في 17 من الشهر الجاري.

وكان الشهيد خير الله، أصيب بقصف طائرة مسيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم، وتم نقله الى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله لخطوره حالته، قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم.