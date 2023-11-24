استشهاد شابين برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر وطولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN-استشهد اليوم الجمعة، شابان أحدهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، والآخر متأثراً بإصابته بقصف طائرة مسيرة قبل أيام في مخيم طولكرم.
وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب محمد حناوي (22 عاما)، عقب اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر وحاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه الشاب حناوي، وأصابته بالرصاص الحي، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.
كما تم الإعلان عن استشهاد الشاب عامر نزار خير الله (27 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة في 17 من الشهر الجاري.
وكان الشهيد خير الله، أصيب بقصف طائرة مسيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم، وتم نقله الى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله لخطوره حالته، قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم.
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