فايننشال تايمز: إسرائيل بعيدة كلّ البعد عن تحقيق أهدافها

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، امس، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يزال بعيداً عن تحقيق أهدافه، رغم اتّفاق إطلاق سراح بعض الأسرى.
وقالت إنّ نتنياهو تعهّد بتحقيق هدفين عندما شنّ الغزو البرّي على غزة، هما "تدمير حماس"، و"تحرير الأسرى الـ240".
وأشارت إلى أنّه "حتى عندما بدأت إسرائيل تتقدّم ببطء نحو أحد هذه الأهداف هذا الأسبوع، من خلال التوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح 50 أسيراً، مقابل هدنة لمدة أربعة أيام و 150 أسيراً فلسطينياً محتجزين في إسرائيل، أصرّ نتنياهو على أنّ القتال أمامه وقت أطول بكثير". إذ قال قبل اجتماع للموافقة على صفقة الأسرى: "دعوني أوضح: نحن في حالة حرب، وسنواصل الحرب".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ "موقف نتنياهو يهدف جزئياً إلى تهدئة المتشدّدين الذين يعارضون بشدة أيّ تنازلات لحركة حماس"، مضيفةً أنّه "أكّد أيضاً أنه حتى بعد ستة أسابيع من القتال الذي احتلت فيه شمال غزة وأحدثت دماراً غير مسبوق هناك، فإنّ إسرائيل لا تزال بعيدة كلّ البعد عن تحقيق أهدافها العسكرية".
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