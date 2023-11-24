فايننشال تايمز: إسرائيل بعيدة كلّ البعد عن تحقيق أهدافها

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، امس، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يزال بعيداً عن تحقيق أهدافه، رغم اتّفاق إطلاق سراح بعض الأسرى.



وقالت إنّ نتنياهو تعهّد بتحقيق هدفين عندما شنّ الغزو البرّي على غزة، هما "تدمير حماس"، و"تحرير الأسرى الـ240".

وأشارت إلى أنّه "حتى عندما بدأت إسرائيل تتقدّم ببطء نحو أحد هذه الأهداف هذا الأسبوع، من خلال التوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح 50 أسيراً، مقابل هدنة لمدة أربعة أيام و 150 أسيراً فلسطينياً محتجزين في إسرائيل، أصرّ نتنياهو على أنّ القتال أمامه وقت أطول بكثير". إذ قال قبل اجتماع للموافقة على صفقة الأسرى: "دعوني أوضح: نحن في حالة حرب، وسنواصل الحرب".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "موقف نتنياهو يهدف جزئياً إلى تهدئة المتشدّدين الذين يعارضون بشدة أيّ تنازلات لحركة حماس"، مضيفةً أنّه "أكّد أيضاً أنه حتى بعد ستة أسابيع من القتال الذي احتلت فيه شمال غزة وأحدثت دماراً غير مسبوق هناك، فإنّ إسرائيل لا تزال بعيدة كلّ البعد عن تحقيق أهدافها العسكرية".