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مسؤول فلسطيني: إسرائيل ستطلق اليوم سراح 39 أسيرا من النساء والأطفال

11/24/2023 5:13:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال مسؤول فلسطيني إن إسرائيل ستطلق اليوم الجمعة سراح 39 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 24 امرأة و15 من الذكور القصر، في الضفة الغربية المحتلة مقابل 13 محتجزا من المقرر أن تطلق سراحهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة.

ويتضمن اتفاق الهدنة إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وكان متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أعلن، الخميس، أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من المحتجزين المدنيين (في قطاع غزة) حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة (بالتوقيت المحلي)، مؤكدا“اكتمال الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتبادل قوائم بأسماء من سيفرج عنهم في اليوم الأول”.

وأوضح أنه سيتم الإفراج عن 50 من المحتجزين المدنيين على مدار 4 أيام قابلة للتمديد، وستتكون الدفعة الأولى“من 13 من النساء والأطفال”.

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