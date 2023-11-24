مسؤول فلسطيني: إسرائيل ستطلق اليوم سراح 39 أسيرا من النساء والأطفال

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال مسؤول فلسطيني إن إسرائيل ستطلق اليوم الجمعة سراح 39 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 24 امرأة و15 من الذكور القصر، في الضفة الغربية المحتلة مقابل 13 محتجزا من المقرر أن تطلق سراحهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة.
ويتضمن اتفاق الهدنة إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.
وكان متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أعلن، الخميس، أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من المحتجزين المدنيين (في قطاع غزة) حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة (بالتوقيت المحلي)، مؤكدا“اكتمال الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتبادل قوائم بأسماء من سيفرج عنهم في اليوم الأول”.
وأوضح أنه سيتم الإفراج عن 50 من المحتجزين المدنيين على مدار 4 أيام قابلة للتمديد، وستتكون الدفعة الأولى“من 13 من النساء والأطفال”.
MENAFN24112023000205011050ID1107481052
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.