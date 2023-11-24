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الجهاد الإسلامي: سنجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى لتحرير جميع أسرانا

11/24/2023 5:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة:"لن يخرج بقية أسرى العدو من الضباط والجنود دون حرية كل أسرانا."


وأضاف في تصريحات صحفية أن العدو لم يكن ليقبل بالاتفاق لولا خسائره في الميدان.


وتابع" سنجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى تضمن تحرير أسرانا جميعهم."


وأكد أن شجاعة الشعب الفلسطيني أصبحت مثار فخر واعتزاز.


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