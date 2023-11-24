الجهاد الإسلامي: سنجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى لتحرير جميع أسرانا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة:"لن يخرج بقية أسرى العدو من الضباط والجنود دون حرية كل أسرانا."
وأضاف في تصريحات صحفية أن العدو لم يكن ليقبل بالاتفاق لولا خسائره في الميدان.
وتابع" سنجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى تضمن تحرير أسرانا جميعهم."
وأكد أن شجاعة الشعب الفلسطيني أصبحت مثار فخر واعتزاز.
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