وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن تكون هذه الهدنة بداية وقف جرائم إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه لولا الدعم الأميركي لإسرائيل لما تمكنت من مواصلة هذه الحرب.
وأضاف عبد اللهيان أنه يأمل أن تكون هذه الهدنة بداية وقف جرائم الكيان الصهيوني.
ونوه أن الرئيس الإيراني أطلق مبادرة مع قادة الدول الإسلامية والبريكس لوقف جرائم الحرب.
وأشار إلى إصابة 3 فلسطينيين في إطلاق نار للجيش الإسرائيلي على فلسطينيين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة.
وختم" تلقينا رسائل من الجانب الأميركي مفادها أنهم لا يتطلعون لتوسيع نطاق الحرب."
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