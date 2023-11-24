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وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن تكون هذه الهدنة بداية وقف جرائم إسرائيل

11/24/2023 5:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه لولا الدعم الأميركي لإسرائيل لما تمكنت من مواصلة هذه الحرب.


وأضاف عبد اللهيان أنه يأمل أن تكون هذه الهدنة بداية وقف جرائم الكيان الصهيوني.


ونوه أن الرئيس الإيراني أطلق مبادرة مع قادة الدول الإسلامية والبريكس لوقف جرائم الحرب.


وأشار إلى إصابة 3 فلسطينيين في إطلاق نار للجيش الإسرائيلي على فلسطينيين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة.


وختم" تلقينا رسائل من الجانب الأميركي مفادها أنهم لا يتطلعون لتوسيع نطاق الحرب."


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