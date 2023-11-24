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الأونروا: خططنا لإيصال المساعدات لمدينة غزة وشمال القطاع

11/24/2023 5:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن لدى الوكالة خططا لإيصال المساعدات إلى مدينة غزة وشمال القطاع.


وكانت الوكالة قد لفتت أمس إلى نزوح 1.7 مليون في مناطق مختلفة بقطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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