الأونروا: خططنا لإيصال المساعدات لمدينة غزة وشمال القطاع

الأونروا: خططنا لإيصال المساعدات لمدينة غزة وشمال القطاع
التاريخ
11/24/2023 5:13:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن لدى الوكالة خططا لإيصال المساعدات إلى مدينة غزة وشمال القطاع.
وكانت الوكالة قد لفتت أمس إلى نزوح 1.7 مليون في مناطق مختلفة بقطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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