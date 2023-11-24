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أردوغان: المجتمع الدولي فشل بمواجهة وحشية إسرائيل

11/24/2023 5:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المجتمع الدولي فشل في مواجهة الوحشية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة.


وأضاف أردوغان أن إسرائيل تستهدف المدنيين والصحفيين الذين يحاولون نقل ما يحدث في قطاع غزة.


من جانبه أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه لا حل لهذه الحرب إن تم تجاهل حقوق الفلسطينيين وحل الدولتين.

وتابع" نعمل على استمرار وقف إطلاق النار بصورة دائمة لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة."


ونوه الى مؤسسات إعلامية تبرر لإسرائيل مجازرها في حق المستشفيات عن طريق نشر معلومات مضللة.


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