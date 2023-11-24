أردوغان: المجتمع الدولي فشل بمواجهة وحشية إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المجتمع الدولي فشل في مواجهة الوحشية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة.
وأضاف أردوغان أن إسرائيل تستهدف المدنيين والصحفيين الذين يحاولون نقل ما يحدث في قطاع غزة.
من جانبه أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه لا حل لهذه الحرب إن تم تجاهل حقوق الفلسطينيين وحل الدولتين.
وتابع" نعمل على استمرار وقف إطلاق النار بصورة دائمة لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة."
ونوه الى مؤسسات إعلامية تبرر لإسرائيل مجازرها في حق المستشفيات عن طريق نشر معلومات مضللة.
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