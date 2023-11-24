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فيديو - شهيدان وإصابات خلال محاولة السكان العودة لشمال غزة

11/24/2023 5:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها وائل الدحدوح باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة.


وكان جيش الاحتلال حذّر سكان مناطق جنوبي قطاع غزة والنازحين إليها من التوجه إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة.


جاء ذلك في منشورات ألقتها الطائرات الإسرائيلية فوق المناطق الجنوبية من القطاع -ومن بينها مدينة رفح- وسط دعوات فلسطينية شعبية للعودة إلى الشمال الساعة الواحدة من ظهر اليوم الجمعة.


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