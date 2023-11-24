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الاحتلال يحذر من هجوم محتمل من اليمن وصافرات الانذار تدوي في ايلات

11/24/2023 5:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار في ميناء إيلات على البحر الأحمر، كما حذر من هجوم جوي محتمل من اليمن.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هناك اشتباه بتسلل طائرات مسيرة معادية إلى مدينة إيلات.




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