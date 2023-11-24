الاحتلال يحذر من هجوم محتمل من اليمن وصافرات الانذار تدوي في ايلات
التاريخ
11/24/2023 5:13:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار في ميناء إيلات على البحر الأحمر، كما حذر من هجوم جوي محتمل من اليمن.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هناك اشتباه بتسلل طائرات مسيرة معادية إلى مدينة إيلات.
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