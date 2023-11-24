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في أول أيام الهدنة .. أردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة

11/24/2023 5:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى الأردنيون، اليوم بعد صلاة الجمعة، في مختلف مناطق المملكة وفي وسط البلد، صلاة الغائب على أرواح الشهداء في غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.


وكانت دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أمس، مديري مديريات الأوقاف في الأردن بالتعميم على جميع الأئمة والخطباء بالمساجد لإقامة صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة على أرواح الشهداء الأبرياء في قطاع غزة.


وبدأ صباح اليوم الجمعة سريان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بعد أن بلغ عدد الشهداء أكثر من 14 ألفا و854 شهيدا، بينهم أكثر من 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بينما لا يزال نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، إما تحت الأنقاض أو جثامين ملقاة في الشوارع والطرقات أو ما زال مصيرهم مجهولا، كما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا.


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