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الرئيس السيسي: نستهدف احتواء التصعيد فى قطاع غزة وتوفير المساعدات

11/24/2023 4:27:56 AM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العمل في المرحلة الحالية يستهدف احتواء التصعيد في قطاع غزة وتوفير المساعدات، مؤكدا أن مصر قدمت ما يقرب من 75% من المساعدات للقطاع رغم ظروفنا الاقتصادية.


وشدد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء اسبانيا وبلجيكا أنه من المهم دخول مساعدات تكفي لإعاشة 2.3 مليون مواطن فلسطيني.








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