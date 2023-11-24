الرئيس السيسي: نستهدف احتواء التصعيد فى قطاع غزة وتوفير المساعدات

الرئيس السيسي: نستهدف احتواء التصعيد فى قطاع غزة وتوفير المساعدات
التاريخ
11/24/2023 4:27:56 AM
(MENAFN
- Youm7) قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العمل في المرحلة الحالية يستهدف احتواء التصعيد في قطاع غزة وتوفير المساعدات، مؤكدا أن مصر قدمت ما يقرب من 75% من المساعدات للقطاع رغم ظروفنا الاقتصادية.
وشدد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء اسبانيا وبلجيكا أنه من المهم دخول مساعدات تكفي لإعاشة 2.3 مليون مواطن فلسطيني.
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