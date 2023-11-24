الرئيس السيسي: ما يحدث فى غزة يجعل بيئة الحياة فى القطاع مستحيلة

MENAFN - Youm7) قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع وزراء خارجية اسبانيا وبلجيكا، نحتاج إلى مساعدة القطاع لأن ما يحدث الآن يجعل بيئة الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وبالتالي هذا تهجير قسرى خارج قطاع غزة .

وتابع الرئيس السيسى: هناك توافق والرئيس بايدن أكد لى أنه لن يسمح بتهجير قسرى خارج القطاع، وهذا الأمر تم تجديده مع أصدقائنا رئيس دولة اسبانيا ورئيس دولة بلجيكا، ومن جانبي أكدت هذا بالأمس وأكرره اليوم "نحن في مصر لن نسمح بذلك"، لقد استقبلنا 9 ملايين شخص نتيجة ظروف مختلفة عن الظروف الموجودة في قطاع غزة، ومن استقبلناهم كانت لديهم ظروف أمنة - بلادهم موجودة محدش هياخدها - لكن القطاع أمر مختلف، وبالتالي "احنا قولنا أن هذا أمر لن نسمح به ولن نقبله لا التهجير القسرى ولاتصفية القضية الفلسطينية.







