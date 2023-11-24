الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على الفلسطينيين العائدين لمنزلهم شمال غزة

MENAFN - Youm7) أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى النار عليهم، خلال محاولتهم العودة إلى شمال قطاع غزة.





وأفاد شهود عيان لـ "وفا" بأن سبعة مواطنين على الأقل أصيبوا جراء استهداف الاحتلال المواطنين فى منطقة وادى غزة، خلال محاولتهم العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.





واستخدمت قوات الجيش الإسرائيلي إجراءات تفريق المظاهرات لصد السكان الفلسطينيين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة، على الحواجز التي أقامتها في ممر نيتزر، وذلك في إطار الاستعدادات الأولية لوقف إطلاق النار.





قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن آليات ودبابات لجيش الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مناطق كانت قد تمركزت فيها في وسط وشمال قطاع

غزة ، بعد سريان الهدنة الإنسانية.





ودخلت الهدنة الإنسانية فى قطاع

غزة

، يومها الأول الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.