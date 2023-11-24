الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على الفلسطينيين العائدين لمنزلهم شمال غزة

(MENAFN
- Youm7) أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى النار عليهم، خلال محاولتهم العودة إلى شمال قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان لـ "وفا" بأن سبعة مواطنين على الأقل أصيبوا جراء استهداف الاحتلال المواطنين فى منطقة وادى غزة، خلال محاولتهم العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.
واستخدمت قوات الجيش الإسرائيلي إجراءات تفريق المظاهرات لصد السكان الفلسطينيين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة، على الحواجز التي أقامتها في ممر نيتزر، وذلك في إطار الاستعدادات الأولية لوقف إطلاق النار.
قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن آليات ودبابات لجيش الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مناطق كانت قد تمركزت فيها في وسط وشمال قطاع
غزة ، بعد سريان الهدنة الإنسانية.
ودخلت الهدنة الإنسانية فى قطاع
غزة
، يومها الأول الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
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