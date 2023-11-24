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الأمن الإسرائيلي بدأ التحضير لإطلاق سراح 39 أسيرة وطفلا فلسطينيا

11/24/2023 4:27:55 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، نقلا عن
وسائل إعلام إسرائيلي، بأن جهاز الأمن الإسرائيلي بدأ التحضير لإطلاق سراح 39 أسيرة وقاصرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل.







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