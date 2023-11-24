الأمن الإسرائيلي بدأ التحضير لإطلاق سراح 39 أسيرة وطفلا فلسطينيا

الأمن الإسرائيلي بدأ التحضير لإطلاق سراح 39 أسيرة وطفلا فلسطينيا
التاريخ
11/24/2023 4:27:55 AM
(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، نقلا عن
وسائل إعلام إسرائيلي، بأن جهاز الأمن الإسرائيلي بدأ التحضير لإطلاق سراح 39 أسيرة وقاصرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل.
MENAFN24112023000132011024ID1107480927
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.