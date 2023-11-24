خارجية تايلاند ترحب باتفاق إطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل والفصائل

MENAFN - Youm7) رحبت وزارة الخارجية التايلاندية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف الأعمال القتالية في قطاع غزة، معربة عن أملها بعودة مواطنيها المحتجزين في غزة إلى البلاد قريبا.

وأضافت الوزارة - في بيان نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - أن "تايلاند تأمل بشدة في الحفاظ على هذا الزخم حتى يتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين ومن بينهم مواطنون تايلانديون، في أقرب فرصة.. وتؤكد تايلاند مجددا دعوتها القوية لتحقيق هذا الهدف".

وكان 39 مواطنا تايلانديا على الأقل قد لقوا حتفهم جراء الصراع بين إسرائيل وحماس، كما تم احتجاز 26 كرهائن، وذلك فقا للأرقام الصادرة عن الحكومة التايلاندية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس اتفقا على وقف القتال لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا مسجونين في إسرائيل، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.



