الهلال الأحمر الفلسطيني يجلى جرحى ومرضى من المستشفى المعمداني

MENAFN - Youm7) قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، اليوم الجمعة، إن عشر مركبات إسعاف بتنسيق ومرافقة الأمم المتحدة، انطلقت صباح اليوم من خان يونس نحو غزة لإجلاء الجرحى والمرضى من المستشفى الأهلي المعمداني.

وارتكبت إسرائيل مجزرة بمستشفى الأهلي المعمدني في أكتوبر الماضي،

خلفت أكثر من 500 شهيد معظمهم نساء وأطفال لجأ الكثير منهم للمستشفى ظنا أنه مكان أمن.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع

غزة

، يومها الأول الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.