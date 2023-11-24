الصليب الأحمر: احتياجات غزة للمساعدات غير محدودة والهدنة بادرة أمل

(MENAFN
- Youm7) قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، هشام مهنا، إن الهدنة المؤقتة لوقف إطلاق النار تمثل بادرة أمل لسكان القطاع ، مشددا على أن احتياجات الأهالي للمساعدات غير محدودة.
وأضاف مهنا - في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - أن الهدنة "تعطي الفرصة للفلسطينيين، ولو لوقت محدود، لتضميد جراحهم ودفن شهدائهم ومحاولة إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، والتي تم التوصل إليها بجهود مصرية - قطرية وبرعاية أمريكية.
وينص اتفاق الهدنة على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الـ19 عاما، على أن تسري لمدة 4 أيام، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
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