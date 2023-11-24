الصليب الأحمر: احتياجات غزة للمساعدات غير محدودة والهدنة بادرة أمل

MENAFN - Youm7) قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، هشام مهنا، إن الهدنة المؤقتة لوقف إطلاق النار تمثل بادرة أمل لسكان القطاع ، مشددا على أن احتياجات الأهالي للمساعدات غير محدودة.

وأضاف مهنا - في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - أن الهدنة "تعطي الفرصة للفلسطينيين، ولو لوقت محدود، لتضميد جراحهم ودفن شهدائهم ومحاولة إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".



ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، والتي تم التوصل إليها بجهود مصرية - قطرية وبرعاية أمريكية.



وينص اتفاق الهدنة على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الـ19 عاما، على أن تسري لمدة 4 أيام، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.



