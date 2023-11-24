الرى: مشروعات للحماية من السيول بـ 770 مليون جنيه

MENAFN - Youm7) تلقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيتقريراً يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الموارد المائية والرى الجارى تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة .

قال سويلم أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات، لتطوير المنظومة المائية والتي تتعلق بتطوير وتحديث البنية الأساسية لشبكات الري والصرف ومحطات الرفع .



وأوضح أنه جاري العمل على تنفيذ 808 مشروعات بمحافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية - موزعة على عدة سنوات – تقدر بحوالى 170 مليار جنيه، وبمتوسط نسبة تنفيذ حوالى 63%، تتنوع بين أعمال تأهيل الترع والمساقى، وأعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ورفع كفاءة المنشآت المائية ، وتأهيل وصيانة محطات الرفع، ومشروع تنمية جنوب الوادي، والحماية من أخطار السيول ، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، وحماية جوانب نهر النيل ، ومشروعات التوسع الزراعي المعتمدة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى غرب الدلتا وشمال ووسط سيناء .



أضاف أنه تم تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل لمحطات الرفع بقيمة 780 مليون جنيه ل 12 مشروع في 6 محافظات ، وجاري تنفيذ أعمال تطوير البنية القومية والمتمثلة في مشروعات (قناطر ديروط الجديدة – تأهيل ترع ومصارف – بوابات تحكم – تنمية جنوب الوادي - مشروع الدلتا الجديدة – تنمية شمال ووسط سيناء – تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة - ..... ) بقيمة ١٣٤ مليار جنيه ل 27 مشروع في 9 محافظات ، وأعمال تأهيل الترع بالخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمرحلتيها الاولي والثانية بقيمة 26.60 مليار جنيه بعدد 543 مشروع في 20 محافظة ، وأعمال إحلال وتجديد وصيانة مشروعات البنية التحتية للري والصرف بقيمة 2.30 مليار جنيه بعدد ١٠٧ مشروع في 21 محافظة ، وأعمال الصرف المغطي بقيمة 1.10 مليار جنيه فى 76 مشروع في 15 محافظة ، بالإضافة لأعمال تخفيف مخاطر السيول بقيمة 770 مليون جنيه فى 8 مشروعات لى 8 محافظات (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – القاهرة) ، فضلاً عن أعمال حفر الآبار وشبكات الري الخاصة بها بقيمة 530 مليون جنيه فى 13 مشروع في 6 محافظات ، وكذا أعمال تركيب منظومة تليمتري حديثة بـ 12 موقع بمحافظة شمال سيناء بقيمةمليون جنيه ، ومؤخراً تم طرح عمليات خاصة بتحديث منظومة التحكم في سد دمياط وتأهيل بوابات قناطر إدفينا والأعمال الحديدية لبوابات الأفمام لضمان دقة التحكم في التصرفات بقيمة ٥٠ مليون جنيه بمحافظتي دمياط والبحيرة .



وفى إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" فإنه يجرى العمل على تنفيذ فى 279 عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي 14.40 مليار جنيه ضمن المرحلة الاولي من المبادرة ، فيما يندرج بالمرحلة الثانية حوالى 145 عملية تأهيل بقيمة 7.10 مليار جنيه فى 17 محافظة .



أضاف أنه يتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة عرض تفاعلية تتيح لمتخذى القرار إستعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ – مواقع المشروعات – متابعة تواريخ النهو المقررة – موقف التنفيذ ) ، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه – طبيعة المشروعات – العائد والجدوى منها ) ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة .





