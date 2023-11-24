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دفع العمل بمشروعات سكن لكل المصريين والمرافق بالعاشر من رمضان

11/24/2023 4:27:52 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، موقع مشروع تنفيذ 52 عمارة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين " محور محدودي الدخل شرق حي الأندلس بمساحة 75 مترًا للوحدة نموذج غرفتين وصالة، كاملة المرافق من "مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي"، وذلك في إطار دفع العمل والاهتمام بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.





سكن لكل المصريين




كما تم المرور على الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه بطاقة (600 ألف م3 / اليوم) والتي تخدم المدن الجديدة (مدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة الشروق وخليج السويس والعاصمة الإدارية)، كما تم المرور على استكمال أعمال تنفيذ مشروع عمارات سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط بمساحات (100 - 110- 125م/ للوحدة ) بمنطقة الخدمات الإقليمية، شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.





وفي سياق متصل، تابع المهندس علاء منيع، أعمال تنفيذ السوق التجارية بالقطعة 3/1 بمركز خدمات الحي 20 بعدد 12 محلاً، وأعمال تنفيذ حضانة رقم 6 بالمجاورة4 بالحي 20، وأعمال تنفيذ الوحدة الصحية بالمجاورة 4 بذات الحي، وأعمال تنفيذ السوق التجارية بالمجاورة 3 بالحي 21 المكون من عدد 12 محلاً، وحضانة رقم 4 بالمجاورة 3 بالحي 21، وتنفيذ الوحدة الصحية بالمجاورة 3 بالحي 21.



وفي سياق متصل، شدد المهندس علاء منيع على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وطبقاً للجدول الزمني المتفق عليه بالجودة المطلوبة.












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