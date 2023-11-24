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إعلام القاهرة: فتح باب التدريب الصيفى بجامعة أوتونوما ببرشلونة

11/24/2023 4:27:52 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت كلية الإعلام عن فتح باب التسجيل في تدريب الصيف بجامعة
أوتونوما في برشلونة أسبانيا، وذلك لجميع طلاب البرامج الإنجليزي والعربي والإعلام الرقمي، وعلي الطلاب الراغبين في الحصول علي التدريب الدولي من برشلونة تأكيد التسجيل ودفع الرسوم في الكلية ( ياسمين حمدان، مكتب الإدارة المالية) ، سيتم التدريب في يوليو 2024.





وأوضحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، وتشمل الرسوم تدريبا متقدما لمختلف المهارات العملية الإعلامية على أيدي مدربين أسبان محترفين، والإقامة ، والانتقالات ، ووجبات الغذاء، والزيارات الميدانية مشاهدة المعالم السياحية ،والشهادات المعتمدة من كلا الجانبين من جامعة القاهرة وجامعة أوتونو.





وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة أعلنت عن توقيع مذكرة تعاون مع
كلية الإعلام
جامعة عجمان، وذلك برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور كريم الصغير- رئيس جامعة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقعت مذكرة التفاهم الدكتورة حنان جنيد - عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة مع الدكتور حسام سلامة عميد كلية الإعلام جامعة عجمان في مجال التدريب العملي لطلبة إعلام عجمان بمركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بإعلام القاهرة في إطار صقل مهارات الطلاب في فنون الإنتاج الإعلامي الجماهيري والرقمي على يد نخبة من أمهر الخبراء في سوق الإعلام المصري والدولي باستوديوهات ومعامل الكلية المجهزة.














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