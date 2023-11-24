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1600 طن سلع غذائية من الأوقاف والتضامن الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية

11/24/2023 4:27:52 AM
(MENAFN- Youm7) في ضوء التعاون والتكامل بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وفي إطار خطة الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها للأسر الأولى بالرعاية، قررت كل من وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماع بالتعاون بينهما تقديم 1600 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية تتحمل وزارة الأوقاف 50٪؜ من قيمتها من مواردها الذاتية بقيمة 20 مليون جنيه، وتتحمل وزارة التضامن 50 ٪؜ بقيمة 20 مليون جنيه في ضوء ما تقدمانه معا فى خدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن الوزارتين قد قدمتا من بداية العام المالي الحالي أكثر من 2300 طن من السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية
ليصل إجمالي ما قامتا بتوفيره وتقديمه في خدمة المجتمع بالمشاركة بينهما من السلع الغذائية هذا العام أكثر من ثلاثة آلاف وتسعمائة طن من السلع الغذائية .








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