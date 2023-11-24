1600 طن سلع غذائية من الأوقاف والتضامن الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية

(MENAFN
- Youm7) في ضوء التعاون والتكامل بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وفي إطار خطة الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها للأسر الأولى بالرعاية، قررت كل من وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماع بالتعاون بينهما تقديم 1600 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية تتحمل وزارة الأوقاف 50٪ من قيمتها من مواردها الذاتية بقيمة 20 مليون جنيه، وتتحمل وزارة التضامن 50 ٪ بقيمة 20 مليون جنيه في ضوء ما تقدمانه معا فى خدمة المجتمع.
جدير بالذكر أن الوزارتين قد قدمتا من بداية العام المالي الحالي أكثر من 2300 طن من السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية
ليصل إجمالي ما قامتا بتوفيره وتقديمه في خدمة المجتمع بالمشاركة بينهما من السلع الغذائية هذا العام أكثر من ثلاثة آلاف وتسعمائة طن من السلع الغذائية .
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