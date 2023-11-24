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الدفاع الروسية تسقط 16 مسيرة أوكرانية في القرم وفلجرجراد

11/24/2023 4:27:49 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 13 مسيرة أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم الروسية، و3 طائرات أخرى في مقاطعة فولجوجراد غربي روسيا.

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن الدفاعات الروسية أحبطت أمس هجومًا أوكرانيًا جديدًا بمسيرات استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت 13 مسيرة فوق القرم و3 مسيرات في مقاطعة فولجوجراد الروسية.

يشار إلى أن مسيّرة أوكرانية استهدفت، الأربعاء الماضي، مجموعة من الصحفيين في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا، ما أدى إلى مقتل مراسل قناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف.. كما أسقطت الدفاعات الروسية ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.








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