الدفاع الروسية تسقط 16 مسيرة أوكرانية في القرم وفلجرجراد

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 13 مسيرة أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم الروسية، و3 طائرات أخرى في مقاطعة فولجوجراد غربي روسيا.
وذكرت الوزارة، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن الدفاعات الروسية أحبطت أمس هجومًا أوكرانيًا جديدًا بمسيرات استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت 13 مسيرة فوق القرم و3 مسيرات في مقاطعة فولجوجراد الروسية.
يشار إلى أن مسيّرة أوكرانية استهدفت، الأربعاء الماضي، مجموعة من الصحفيين في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا، ما أدى إلى مقتل مراسل قناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف.. كما أسقطت الدفاعات الروسية ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.
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