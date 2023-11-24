روسيا تطلق سفينة الشحن الفضائية بروجرس إم إس-28 إلى موقعها المداري العام المقبل

MENAFN - Youm7) أعلنت شركة الفضاء الحكومية الروسية روسكوزموس ، اليوم الجمعة ، أنه من المقرر إطلاق سفينة إعادة الإمداد من طراز بروجريس إم إس-28 إلى محطة الفضاء الدولية عام 2024.

وجاء في بيان لروسكوزموس أنه "من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل سويوز 2.1 إيه مع سفينة إعادة الإمداد بروجريس إم إس -28 إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2024".



وأضافت أنه تم اليوم إرسال المركبة الفضائية بروجريس إلى قاعدة بايكونور الفضائية المستأجرة من روسيا في كازاخستان على منصة للسكك الحديدية.



كما أضافت روسكوزموس أنه قبل الإرسال، خضعت سفينة إعادة الإمداد لمرحلة أولية من اختبارات المصنع.



وقالت: "في النصف الثاني من هذا العام، خضعت بروجريس لدورة كاملة من الاختبارات المستقلة للأنظمة الموجودة على متن الطائرة ومعدات الخدمة والأجهزة".



